Vrachtauto klem onder viaduct: chauffeur door brandweer bevrijd

Bij de ingang van vrachtwagenbouwer DAF aan de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven is donderdagmiddag een truck vast komen te zitten onder een viaduct. De chauffeur zat bekneld in de cabine en moest door de brandweer worden bevrijd. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

De brandweer werd iets voor twee uur donderdagmiddag opgeroepen om naar het viaduct te komen. Daar zagen ze hoe de truck omhoog stond onder het viaduct. Door nog onbekende oorzaak is de vrachtauto omhooggeschoten waardoor de cabine vast is komen te zitten. De chauffeur zat in eerste instantie bekneld in zijn cabine. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt van het viaduct.