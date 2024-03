Grote brand in villa, vlammen slaan uit het dak

Op de Sluisstraat in Geldrop is donderdag aan het eind van de middag brand uitgebroken in een villa. De vlammen slaan uit het dak van het huis. Ook komt er veel rook vrij bij de brand. De brandweer waarschuwt omstanders om uit de rook te blijven.

Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Ook de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens de brandweer is er inmiddels grip op de brand.

De brandweer heeft opgeschaald omdat er veel water nodig is om de brand te kunnen blussen. De brandweer is ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Daarnaast zet de brandweer drie grote containers met water in.