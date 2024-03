Pasen begint niet onaardig, maar maandag slaat het weer om

Wie een lang vrij paasweekend voor de boeg heeft, treft het. Zaterdag en zondag worden geen onaardige dagen en ook deze vrijdagmiddag wordt het aangenaam. Dat vertelde weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"We hadden vrijdagochtend nog met wat regen te maken, maar die is inmiddels grotendeels verdwenen", vertelde Wouter. "In de loop van de ochtend en middag komt de zon vaker tevoorschijn, wordt het droog en dan gaat de temperatuur flink omhoog. Ik denk dat het vrijdagmiddag 15 of 16 graden wordt. Dan heb je, met niet al te veel wind, een aangename middag te pakken."

Ook zaterdag en zondag krijgen we volgens de weerman van Weerplaza 'best mooie dagen'. "Komende nacht krijgen we nog wat regen. Dat noemen we een warmtefront, daarachter zit warmere lucht."

Zaterdag overdag bevinden we ons in die warmere lucht. "Dan kan het met name in de oostelijke helft van de provincie zomaar een graad of 18 worden. Daarbij zien we af en toe de zon. Het is overwegend droog. Pas in de avond volgen enkele regen- of onweersbuien. Bij niet al te veel wind - en als die zon even schijnt - woelt het echt wel lenteachtig aan."

Maar de zon schijnt zaterdag niet continu. "Nee, het wordt geen mooie, zonnige dag. Maar van tijd tot tijd is de zon zeker te zien. Dit geldt ook voor zondag. Ook dat wordt een overwegend droge dag met af en toe zon." De temperatuur komt zondag uit op zo'n 16 graden. "Dan staat er heel weinig wind. Zaterdag en zondag worden echt geen onaardige dagen."