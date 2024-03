Dode gevonden op parkeerplaats

foto: SQ Vision. foto: SQ Vision. Volgende 1/2 foto: SQ Vision.

De politie en de marechaussee zijn vrijdagochtend bezig geweest met een onderzoek omdat er een dode was gevonden op een parkeerplaats tussen Eindhoven en Oirschot. Later vrijdagochtend bleek het te gaan om iemand die zichzelf van het leven had beroofd. De parkeerplaats ligt op het militair oefenterrein van de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne.