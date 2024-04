Deze voetbalfamilie haalt met een uniek feit de geschiedenisboeken

Drie generaties profvoetbal in Nederland komt bijna nooit voor. We kennen de families Koeman en Brusselers, maar die speelden niet bij dezelfde club. Lambert, zijn zoon Bertran (55) en kleinzoon Mees Kreekels (22) droegen alle drie het shirt van Helmond Sport en vormen daarmee een uniek drietal. Bertran: “Je krijgt wel iets mee in de genen, maar je moet ook een beetje geluk hebben. En er is natuurlijk de absolute wil om iets te bereiken.”

Bertran was een heel andere voetballer dan zijn vader. “Tot mijn zeventiende ging ik als mooie voetballer de duels niet aan. Toen er sneeuw op het veld lag en voetballen vrijwel onmogelijk was, werd ik uitgelachen. De knop ging om en dezelfde training brak een teamgenoot zijn been en een ander zijn arm. Vanaf dat moment ben ik gaan bikkelen.”

Lambert Kreekels overleed in 2020 en werd 75. Hij is topscorer aller tijden bij Helmond Sport met 78 treffers. "Een goede aanvaller, maar geen heel harde werker. Een man die een haat-liefdeverhouding met Helmond Sport had. Toch speelde hij er drie periodes”, aldus Bertran.

Zijn carrière ging langs diverse clubs in Nederland en België. De meeste herinneringen heeft hij aan zijn periodes bij Helmond Sport. “De mensen die er werken en op de tribune zitten zijn nog veelal dezelfde als vroeger. Het grote verschil is nu dat voorzitter Philippe van Esch met de club écht hogerop wil.”

Als linksback moest hij het vooral van zijn karakter hebben. “Het leverde me regelmatig een gele en soms een rode kaart op. Dat keiharde werken tijdens wedstrijden moest wel, want ik trainde sommige jaren heel weinig. Mijn eerste periode bij Helmond Sport bijvoorbeeld werkte ik bij de Luchtmacht. Vrijdagavond trainde ik mee met het tweede, een dag later stond ik in de basis bij het eerste.”

De vele kilometers op het veld eisen nu hun tol. Na zestien jaar stopt hij als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. “Ik heb een nieuwe heup en van de ander is niet veel over. Ook heb ik last van mijn knie. Vooral in de wintermaanden kom ik moeilijk van het veld af. Met Stiphout Vooruit hoop ik af te sluiten met een kampioenschap. In de toekomst zie ik alleen nog interim-werk zitten.”

De derde generatie Kreekels had het meeste talent. In de F-jeugd ging Mees naar PSV. Hij speelde 42 wedstrijden bij Jong PSV, maar mede door een zware blessure bleef een doorbraak uit. “Er waren meerdere opties, maar ik wilde naar Helmond Sport. Dicht bij huis en een club die een stap hogerop kan gaan zetten.”

Lambert was een trouw volger van zijn zoon. “Hij zei niks langs de lijn. Terug in de auto was het ook lang stil, totdat hij vertelde wat er allemaal niet goed ging. Uiteindelijk voelde ik wel dat hij het positief bedoelde.” Nu zit Bertran op de tribune bij Helmond Sport. Mees: “Thuis praten we over voetbal, maar niet echt inhoudelijk. Na een wedstrijd wil mijn vader af en toe wat zeggen, maar dat laat ik liever over aan de trainers."