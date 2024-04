Tilburg Trappers wint, maar promoveren mag niet van de bond

Volle tribunes in IJssportcentrum Tilburg maandagavond. Na vijf jaar stond Tilburg Trappers weer in de halve finale van de play-offs op het derde niveau van Duitsland. Tegen het favoriete Blue Devils Weiden bleef het lang 1-1, maar een golden goal in de verlenging leverde een overwinning op voor de Brabanders. Dat zorgde voor een groot feest bij de Tilburgse fans. "IJshockey leeft in deze stad, dat hebben we vandaag weer laten zien", aldus supporter Bjorn Hamers uit Tilburg.

Bij de daaropvolgende eerste thuiswedstrijd van de best of seven op Paasmaandag zaten de tribunes in Tilburg vol met zo'n 2500 ijshockeyliefhebbers. Cor Vermeer is een opvallende verschijning tussen de fanatieke supporters. Op zijn hoedje zijn flink wat speldjes geprikt van clubs waar hij een wedstrijd van bezocht. "Ik ga regelmatig mee naar uitwedstrijden van de Tilburg Trappers, dus ik heb al een leuke verzameling. Maar er zijn een paar fans bij die nog gekker zijn hoor", zegt de Heusdenaar met Tilburgse roots.

De eerste wedstrijd tegen Blue Devils Weiden afgelopen zaterdag eindigde in een ruime 6-1 nederlaag. Geen schande tegen een club met een veel hogere begroting. Bjorn Hamers maakte de rit van 700 kilometer naar het oosten van Duitsland, vlakbij de grens met Tsjechië. "De sfeer daar was intens. Je moet je voorstellen dat het hele stadion springt en keihard meezingt. Gaaf om mee te maken. Maar hier in Tilburg kunnen we er qua sfeer ook iets van."

Iets verderop moedigen tientallen Duitse supporters hun team aan. Cor: "Dat is toch mooi, iedereen loopt hier door elkaar heen. Dat was vorige week in Weiden ook, we drinken daar gewoon een pilsje met die gasten. De sfeer bij het ijshockey is altijd gemoedelijk. Ik zie het als een voorbeeld voor andere sporten."

De ontmoetingen met alleen maar Duitse clubs in de competitie vindt Cor geen probleem. "In Nederland waren de Trappers te goed. In de eerste jaren in deze Oberliga Nord ook, maar de andere clubs zijn wakker geworden en zijn gaan investeren. Het algehele niveau is daardoor toegenomen."

Laura van Schijndel uit Tilburg zit normaal ook in het vak met de fanatieke fans. Deze wedstrijd vergezelt ze haar opa Frank Elias. "Het is hier wel wat rustiger ja, even wennen", zegt ze lachend. "Maar wat een wedstrijd hebben we gezien, het was echt spannend." Na afloop geeft ze haar opa een highfive en samen gaan ze tevreden naar huis, net als bijna iedereen in het ijssportcentrum.

Over twee dagen komen de Trappers weer in actie in Duitsland, op 5 april is Tilburg de thuishaven. De ploeg die het eerst vier keer wint gaat naar de finale. Promoveren naar het tweede niveau is niet mogelijk voor de Tilburg Trappers, aangezien de Deutsche Eishockey Liga geen buitenlands team op dat niveau wil. Dus ook volgend seizoen doen de Trappers mee in de Oberliga. Maar uiteraard willen de Tilburgers het niet bij deze overwinning laten.