Gewonde bij steekpartij in Oss: slachtoffer naar ziekenhuis

Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Johannes Poststraat in Oss. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is niet levensgevaarlijk gewond.

De hulpdiensten moesten rond kwart over twee massaal in actie komen. Een politiewoordvoerder vertelt dat dat de man een steekwond heeft opgelopen op de Johannes Postraat. Daarna is hij naar de Hertogensingel gegaan, waar ook melding werd gemaakt van het steken. De politie kijkt uit naar een verdachte maar kan niet zeggen hoe die eruit ziet. De straat is door de politie afgezet voor het onderzoek.