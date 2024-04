Files door regen in drukste donderdagochtendspits: geen ontkomen aan

Door de regen was het deze donderdagochtend erg druk op de weg. Rond half negen stond er in het hele land bijna duizend kilometer file. Daarmee was het volgens Rijkswaterstaat zelfs de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Ook in Brabant ontkwam je er bijna niet aan dat je moest aansluiten in de rij. Vooral rond Eindhoven en Den Bosch was het raak.

Op donderdagen is het sowieso al drukker op de weg omdat mensen die dag vaker op kantoor werken. Daarnaast waren er veel ongelukken. Rond half tien begon het aantal files langzaam weer af te nemen. De plekken in Brabant waar de meeste files stonden (die vanaf half tien begonnen op te lossen oplossen): A2: In de richting van Maastricht naar Eindhoven hadden automobilisten twintig minuten oponthoud. Reed je vanuit Utrecht naar Den Bosch of vanuit Eindhoven naar Utrecht? Ook dan stond

A16: Vanuit Breda naar Rotterdam was het achteraan in de rij aansluiten tussen knooppunt Zonzeel en het knooppunt Klaverpolder. Daar moest je rekening houden met 10 minuten vertraging.

A27: In de richting van Breda naar Gorinchem stond tussen Oosterhout en Gorinchem 17 kilometer file. Daar deed je ongeveer een halfuur langer over je reis.