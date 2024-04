Gevangenis Vught komt veel personeel te kort, nog geen lege cellen

De gevangenis in Vught is op zoek naar honderden nieuwe medewerkers. De komende jaren zijn er 200 nodig. Er werken in de PI Vught 1200 mensen. De nieuwe medewerkers zijn nodig omdat er veel met pensioen gaan en omdat het aantal cellen wordt uitgebreid. Er staan in Vught nog geen cellen leeg door personeelstekort. Dat is op andere plekken wel het geval.

Geen leegstaande cellen nog in de PI in Vught. Maar, directeur Cees Niessen van de gevangenis in Vught, rekent zich zeker niet rijk. “We kunnen niet altijd even makkelijk aan personeel komen”, vertelt hij. “En in de komende jaren zullen we honderden nieuwe medewerkers nodig hebben, alleen al omdat veel mensen hier met pensioen zullen gaan.” Vooral complexbeveiligers, forensisch therapeutisch medewerkers en penitentiair inrichtingswerkers zijn hard nodig in de inrichtingen. Maar, om te kunnen werken in de gevangenis, moet je door een stevige selectie heenkomen. De procedure duurt zes weken en bestaat onder meer uit een motivatiebrief, een eerste en tweede gesprek, een fysieke vaardigheidstest, een persoonlijkheidstest en je moet een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen.

In de PI Vught zijn flink wat bouwplannen. Sommigen, zoals de nieuwe weg over het kanaal zijn al gerealiseerd. De rechtbank is in aanbouw.

Divers werk

De PI’s doen er alles aan om personeel te werven. Via advertenties en social media, maar ook door interne opleidingen. Sinds vorig jaar september staat er ook een meer dan levensgrote personeelsadvertentie op de bekende blauwe toegangsdeuren van de gevangenis. “In Vught hebben we meer specialistisch personeel vanwege bijvoorbeeld de EBI en het Penitentiair Psychiatrisch Centrum waar mensen tijdens hun celstraf behandeld worden”, legt Niessen uit. “Er is een tekort aan beveiligingspersoneel, inrichtingsmedewerkers en therapeutisch medewerkers. In Krimpen aan de IJssel staat daardoor al noodgedwongen de eerste afdeling leeg.” Bij de PI Grave wordt ook druk naar personeel gezocht. Deze inrichting heeft 451 cellen en zo’n 370 medewerkers. Ondanks de ruim zestig nieuwe mensen die vorig jaar werden aangenomen, staan er op dit moment nog steeds vijftien vacatures open.