Politieauto crasht tegen boom, agenten naar ziekenhuis

Twee agenten zijn zondagnacht gewond geraakt bij een crash met hun politieauto op de Borkelsedijk in Bergeijk. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis in het Bergeijkse buitengebied, toen ze naar een verdachte auto wilden rijden. De politieauto raakte daarbij een boom langs de weg.

De politie was enkele honderden meters verderop bezig met een onderzoek nadat er knallen werden gehoord in de buurt bij visvijvers aan de Fressevenweg. Agenten zagen toen dat op de Borkelsedijk een auto met verlichting stil bleef staan. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de agenten. Met een politieauto reden ze die kant op. De verdachte auto reed vervolgens weg richting Bergeijk en is ontkomen.

Diepe kuilen

Daarop kwamen de agenten op een zandpad terecht met enkele diepe kuilen erin. Bij een tweede grote kuil verloor de rijdende agent de macht over het stuur. De politieauto klapte tegen een boom aan de rechterkant van de weg.

De brandweer en agenten bij de visvijvers haastten zich daarop naar de Borkelsedijk om eerste hulp te verlenen. Twee ambulances kwamen daar naartoe om de slachtoffers te verzorgen en te vervoeren. De politie zegt dat ze in het ziekenhuis aan hun verwondingen zijn behandeld en maandagochtend weer naar huis konden. Het autowrak is meegenomen.