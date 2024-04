Mark werd toevallig fan van Leverkusen: nooit meer 'Neverkusen'

Ieder weekend gaan Nederlandse voetballiefhebbers de grens over om in Duitsland een wedstrijd te bezoeken. Mark Verbakel (50) uit Gemert doet dat sinds 2017 als fanatiek supporter van Bayer 04 Leverkusen. In eigen land staat de club ook wel bekend als Bayer Neverkusen, omdat ze al vijf keer als tweede eindigde en nog nooit de Duitse titel pakte. Tot dit seizoen, want deze zondag kan Leverkusen, thuis tegen Werder Bremen, het kampioenschap binnenhalen en afrekenen met deze vloek.

Mark had als kind geen posters van Leverkusen op zijn kamer hangen. Ook droeg hij geen shirts van vroegere sterren van de club. Nee, eigenlijk begon de liefde voor de club uit het westen van Duitsland pas in 2017. Meer dan dertig jaar geleden had hij een paar jaar een seizoenskaart van Ajax. Maar omdat hij ook zelf voetbalde, bij Handel, ging hij op een gegeven moment niet meer. Toen uiteindelijk zijn team bij de veteranen uit elkaar viel, had hij ineens veel tijd over.

"Ik was door de jaren heen geregeld in Duitsland geweest en genoot daar altijd van de sfeer. Het is er gemoedelijk en supporters lopen nog gewoon door elkaar. Dat kan in Nederland allang niet meer. Daarom leek het me leuk om een seizoenskaart van een club in Duitsland te kopen: bij een club die op niveau speelt, op een afstand die goed te rijden is."

Bij een grote club als Borussia Dortmund was er een wachtlijst van jaren, maar bij Leverkusen niet, zo ontdekte hij. En dus kocht Mark twee seizoenskaarten, zodat hij elke wedstrijd iemand mee kan nemen. "En ja, die kaart raak ik echt wel kwijt hoor." Ook gaat Mark zo nu en dan naar uitwedstrijden.

Bayer 04 Leverkusen is geen club zoals Bayern München of Borussia Dortmund, met fans door heel Duitsland. "Nee, het is een kleine, knusse vereniging met voornamelijk fans uit de eigen stad. Wel is de club aan het groeien, al komen de supportersaantallen nog lang niet in de buurt van die van de grootmachten."