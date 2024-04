1000 euro boete voor te brede loader: deze boetes gelden voor jouw auto

Een boete die een loonwerker in Lith kreeg, leidde tot een hoop verontwaardigde reacties. Zijn voertuig was negentig centimeter te breed en had gevaarlijk uitstekende punten. De loonwerker moet duizend euro ophoesten. Maar waar moet je je aan houden als je nou zelf de weg op gaat? En welke boetes riskeer je als je dat niet doet? We leggen je de regels voor personenauto's uit.

Allereerst is het belangrijk om de regels voor de afmeting van je auto te weten. Zo mag een personenauto inclusief lading maximaal 2,55 meter breed, 4 meter hoog en 12 meter lang zijn. Een auto met aanhangwagen mag niet meer dan 18 meter lang zijn. Op de onverharde weg mag je auto maximaal 2,20 meter breed zijn. Ga je over deze maximale afmetingen heen? Dat kost je 180 euro, blijkt uit de Boetebase van het Openbaar Ministerie. Maar geen zorgen, aan deze maximale afmetingen zit je met een auto echt nog niet zo snel. Auto's zijn op dit moment gemiddeld 1,80 meter breed. Dat gemiddelde stijgt ieder jaar met ongeveer een halve centimeter. Uitstekende lading

Heb je groots ingekocht bij de IKEA of wil je wat meubels verhuizen? Dan komt het weleens voor dat je spullen niet helemaal in de achterbak of aanhangwagen passen. Je mag in zo'n geval wat lading laten uitsteken aan de achterkant van de auto of aanhangwagen. Het is voor personenauto's niet verplicht om de uitstekende delen te markeren. Let er wel op dat je kenteken nog goed leesbaar is, anders kun je een boete van zestig euro krijgen. De lading mag niet meer dan een meter achter je auto uitsteken. Bij uitstekende lading tussen de 1 en 1,75 meter krijg je een boete van 180 euro. Steekt de lading meer dan 1,75 meter uit de auto? Dan kun je een boete van 270 euro op de deurmat verwachten.

Lading mag aan de achterkant hooguit een meter uitsteken (foto: ANP).

Aan de zijkant mogen spullen ook een beetje uitsteken. Voor een auto mag dit niet meer zijn dan twintig centimeter aan beide kanten. Bij een aanhangwagen mogen spullen maximaal tien centimeter uitsteken. Deze spullen moet je markeren. Dat doe je met een bordje met reflecterende witte en rode strepen. Let er wel op dat je auto niet breder is dan 2,55 meter en aanhangwagen niet breder dan drie meter. Te zware lading

Een aanhangwagen mag ook niet te zwaar zijn. Met een rijbewijs B mag je een aanhangwagen trekken van maximaal 750 kilo. Een iets zwaardere aanhangwagen mag ook, als deze samen met het gewicht van de auto niet boven de 3500 kilo uitkomt. Voor een te zware lading kun je een boete krijgen van 180 tot 500 euro. De hoogte van de boete hangt af van hoeveel de lading te zwaar is.

Deze aanhanger met zand was 98 procent te zwaar (foto: Politie Team Verkeer Oost-Brabant).