Waarschuwing voor onweer, hagel en harde windstoten vanmiddag

Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en harde windstoten. Het weerinstituut heeft daarom vanaf een uur woensdagmiddag code geel afgegeven. Dit onder meer voor onze provincie.

Woensdagmiddag trekken er (onweers)buien over die gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten tot 65 kilometer per uur. De buien zijn erg lokaal.

De hagel kan zeer plaatselijk voor gladheid op de weg zorgen. Woensdagavond nemen de buien vanuit het noorden af. De weerwaarschuwing geldt vooralsnog tot zes uur woensdagavond. Maandag gold er ook code geel voor onweersbuien en zware windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur.

Onder meer in Halsteren sloeg de bliksem in een boom en op meerdere plekken in de provincie waaiden bomen om.

