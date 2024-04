Vrijstaande villa door brand verwoest, vlammen grepen snel om zich heen

Een vrijstaande villa met een rieten dak aan de Muilkerk in Dussen is woensdagnacht door brand verwoest. De vlammen grepen snel om zich heen.

De bewoners en hun hond zijn ongedeerd. Zij verlieten de villa op tijd toen ze het brandalarm hoorden afgaan.

Kortsluiting

De brand, die woensdagavond laat uitbrak, is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Dat meldt een 112-correspondent.

De schade is enorm. Het is volgens de 112-correspondent maar de vraag of de bewoners ooit nog terug naar dit huis kunnen.

Meerdere mensen uit het dorp boden de gedupeerde bewoners slaapplaatsen aan.