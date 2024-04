Sligro mág nog sigaretten verkopen, maar kiest ervoor dat niet te doen

De Sligro mag na 2025 eigenlijk nog sigaretten verkopen aan haar klanten, maar kiest er zelf voor dat niet meer te doen. Eigenlijk verkopen ze bijna alleen nog maar aan tankstations, maar dat zetten ze eerder stop dan zou hoeven. "Tabak is meer logistiek, dan dat je eraan verdient."

Ze zitten al een tijdje achter slot en grendel: de e-sigaretten en tabak. Bij de servicebalie van de supermarkt liggen ze in een afgeschermde kast en op stations hoef je er de AH To Go überhaupt niet meer voor binnen te lopen. Maar vanaf 1 juli is het voor álle supermarktketens en horeca-inrichtingen echt gedaan.

Even voor de goede orde: een groothandel als Sligro valt daar dan weer niet onder. Zij zijn de partij die tabak en e-sigaretten verkopen aan de kiosken en tankstations. Voor hen gelden andere regels. Maar toch trekken ze er, vanaf komende zomer, langzaamaan de stekker uit. "Wij hebben zelfs nog veel klanten bij benzinestations, waarvan de omzet vanaf dat moment alleen maar zal stijgen", legt woordvoerder Wilco Janssen uit. Tankstations mogen namelijk nog tot 2030 doorgaan met de verkoop. "We hoeven dus niet te stoppen, maar dat doen we wel."

Maar waarom zou Sligro dat doen? "Dat is een beetje een no-brainer", reageert Janssen. "Tabak is meer logistiek dan dat je er iets aan verdient. Daarbij is het terugdringen al jaren aan de gang en het is heel diefstalgevoelig. En daarbij gaat het ook om mensen hun gezondheid en om de duurzaamheidsdoeleinden waar we aan willen voldoen."

Dus begint Sligro óók vanaf 1 juli met het afbouwen van hun verkoop aan klanten, net zoals supermarkten dat doen. "Dat heeft de overheid ook als datum, dus dat is lekker duidelijk", zegt de woordvoerder. En dan is het in 2025 helemaal klaar, als alle contracten tussen de groothandel en haar klanten zijn afgelopen.