128 huizen hebben al 6 dagen geen schoon drinkwater, oorzaak nog onbekend

Inwoners van Chaam zitten al bijna een week zonder veilig kraanwater. Uit de kraan komt bruin water dat misschien gevaarlijke bacteriën bevat. Al zes dagen mogen bewoners daarom geen kraanwater drinken, er niet hun eten mee koken, douchen of aan hun dieren geven. Ondertussen staat Brabant Water nog voor een raadsel.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt Dennis aangeslagen. Hij verblijft al 30 jaar op bungalowpark Eldorado en verhuurt er samen met partner Angel de huisjes. "Het is rampzalig, echt een drama. Dit wordt nu al de zevende dag zonder kraanwater." Op vrijdag begon de ellende. Bij Brabant Water stroomden de meldingen binnen van bruin leidingwater, in de Wilderstraat, Nieuweweg, Dingemanstraat, Kerkdreef en Schuttershoefweg. "We hebben alleen nog geen idee wat het veroorzaakt", vertelt het drinkwaterbedrijf. "We hebben alle leidingen doorgespoten en normaal gesproken zijn de klachten dan over. Maar dat heeft nu niet geholpen."

"Nu blijkt dat er een soort bacterie in kan zitten."

Dus hebben de bewoners het water aan de lippen. Het gaat om 30 aansluitingen, waaronder die van het bungalowpark. Daardoor zitten in totaal 128 huizen zonder veilig kraanwater. "Eerst mochten we er wel nog mee wassen, maar ook dat mag nu niet meer. We mogen er alleen de wc mee doorspoelen", vertelt Dennis. "Ik heb er nog van gedronken, maar dat smaakte naar ijzer en grondwater. Het schijnt dat er een soort bacterie in kan zitten."

"Mensen maken zich zorgen over hun dieren en paarden, of vragen of ze bij elkaar mogen douchen."

Als tijdelijke oplossing heeft Brabant Water aanhangers met drinkwater in de wijk neergezet. "Alleen is dat veel te weinig", reageert Dennis. "Het zorgt voor een bijzondere sfeer. Mensen maken zich zorgen over hun dieren en paarden, of vragen of ze bij elkaar mogen douchen. En als dit zo blijft, gaat de horeca een zwaar weekend tegemoet." Brabant Water zegt nog steeds bezig te zijn met het onderzoek. Zolang ze niet weten waar de verontreiniging door komt, kunnen ze ook nog geen schatting maken hoe lang het duurt voor het is opgelost. Het water uit de kraan kleurt inmiddels niet meer meteen bruin, maar verkleurt na een halfuurtje. Lekker badderen zit er dus niet in, maar dat wordt sowieso nog afgeraden. "Vanwege onbekende bacteriën", zegt de watermaatschappij.