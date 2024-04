Zonniger en droger weer op komst: 'In het weekend best wel lenteachtig'

Er is wat zonniger en wat droger weer in aantocht. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Deze vrijdag is nog een ronduit wisselvallige dag. "Er trekken deze ochtend talrijke buien die over de provincie", vertelde Floris op de radio. "Pas in de loop van de middag wordt het geleidelijk wat droger en is er ook wat ruimte voor de zon."

Het blijft daarbij wel fris voor de tijd van het jaar, met een graad of 10. "Daarbij waait het ook nog eens stevig door uit noordelijke richting, een vrij krachtige noordwestenwind."

Weekend

Het weekend ziet er volgens de weerman van Weerplaza wat vriendelijker uit, met flink wat ruimte voor de zon. "Maar er komen ook wel wat buien voor. Vooral zaterdag is dit het geval. Maar die buien zijn wel minder talrijk dan vrijdag."

Het blijft ook relatief fris voor de tijd van het jaar, met overdag een graad of 11 en 's nachts kan het licht vriezen. De wind neemt wel geleidelijk wat in kracht af. "Als het droog is met flink wat zon en niet al te veel wind, dan voelt het in het zonnetje toch best wel lenteachtig aan, hoor."

Komende week

De vooruitzichten voor komende week zijn nog heel erg onzeker. "Maar het lijkt erop dat vanaf Koningsdag de wind iets meer richting het zuiden gaat draaien. Dan komt er wat warmere lucht vanuit Zuid-Europa onze kant op. Een temperatuur van 15 graden lijkt er dan wel in te zitten."