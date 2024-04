Grote controle: illegale sigaretten, gokspellen en lachgaspatronen gevonden

Bij een grote controle in Drunen zijn donderdag illegale sigaretten, illegale shishatabak, illegale gokspellen en lachgaspatronen gevonden. Ook werden er milieuovertredingen, fraude met een gasaansluiting, een zonder vergunning opgesplitste woning en adresfraude vastgesteld.

Na meerdere meldingen van overlast besloot het Bestuurlijk Interventieteam Meierij donderdag een grootschalige controle uit te voeren bij bedrijven, woningen en garageboxen aan het Plataanplein in Drunen.

Daar werden veel illegale spullen aangetroffen. In een gebouw was wel een vergunning voor een gokkast, maar voor andere illegale vormen van gokken was geen toestemming.

Brandgevaarlijk

In een woning die zonder vergunning was opgesplitst, woonden meer mensen dan toegestaan volgens het bestemmingsplan. Deze mensen stonden niet ingeschreven, wat onder adresfraude valt. Daarnaast werd er illegaal gas afgetapt. Sommige gebouwen waren brandgevaarlijk en soms waren vluchtroutes soms niet begaanbaar.

De grote controle werd uitgevoerd door de politie, handhavers, de douane en de gemeente Heusden. Daarnaast hielpen hondengeleiders, netbeheerder Enexis, uitkeringsinstantie UWV en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant mee aan de controle.

Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden spreekt van een geslaagde actie. ‘’Met deze grootschalige actie laten we zien dat we meldingen serieus opvolgen. Dat heeft de buurt nu ook gezien. Melden helpt dus!"