Meerdere gewonden bij botsing op A59, weg nog urenlang dicht

Bij een botsing op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch zijn zaterdagochtend meerdere mensen gewond geraakt. Een is met spoed onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bestuurder van een van de betrokken auto's. Het ongeluk gebeurde rond halfzeven, vlakbij Waalwijk.

Vanwege de botsing kwamen twee brandweervoertuigen, twee ambulances en diverse politie-eenheden naar de A59.

Takelen

Beide rijbanen werden afgesloten. Het verkeer wordt via de vluchtstrook langs de plaats van de botsing geleid.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft beide auto's getakeld.

Omleiding

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch wordt aangeraden via Gorinchem en Nijmegen te rijden via de A27, de A15 en de A2. Rijkswaterstaat hoopt de weg rond een uur 's middags vrij te kunnen geven.