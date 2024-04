Misdragende jongeren kosten budgetkermis 10.000 euro: 'Dit doet zeer'

Het is voor mensen met een kleine portemonnee een groot feest: de Tilburgse budgetkermis. Zij mogen hier gratis of voor kleine prijsjes in de attracties. Maar omdat vorig jaar jongeren zich misdroegen, moet de kermis nu extra beveiligd worden. En dat kost de organisatie veel geld.

Evenemententerrein Het Laar is nu nog leeg. Maar over twee weken begint hier de budgetkermis. Initiatiefnemer Robert Martens begint te stralen als hij erover vertelt. "Er komt onder meer een booster, een spookhuis en een draaimolen voor de kleintjes. Het wordt een complete kermis, maar dan betaalbaar. De duurste attractie is drie euro."

"We hebben ineens 10.000 euro aan extra onkosten."

Maar de organisatie moet dit jaar dieper in de buidel tasten. Robert zucht eens diep. "Dat klopt. Een paar jongeren hebben het vorig jaar verziekt. Daardoor moeten wij nu extra veiligheidsmaatregelen nemen rondom de kermis." Hij wijst om zich heen. "Er moeten hekken om heel het terrein komen, extra camera's worden opgehangen en er moeten extra beveiligers bijkomen. Daardoor hebben we nu ineens 10.000 euro aan extra kosten."

"Ze krijgen onze budgetkermis niet klein."

Die extra kosten zijn een flinke strop voor de organisatie. "Dit doet zeer want we hadden dat geld ook in andere dingen kunnen stoppen. We hadden liever de prijzen nog verder verlaagd bijvoorbeeld. Maar helaas." De organisatie en de kermisexploitanten hebben besloten de extra kosten samen te delen. Zodat de budgetkermis in mei gewoon door kan gaan. "Er komt een complete mooie kermis met kleine prijzen. De bezoekers zullen hier niets van merken, de kinderen moeten gewoon kunnen genieten. Ze krijgen onze budgetkermis niet klein."