Brabant steekt 3 miljoen euro in verbeteren bushaltes voor gehandicapten

De provincie Brabant gaat drie miljoen euro extra uitgeven om het openbaar vervoer te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat geld kunnen gemeenten gebruiken om bijvoorbeeld bushaltes beter bereikbaar maken.

Het bedrag komt bovenop het al bestaande budget van ruim 1,1 miljoen euro dat de provincie heeft gereserveerd voor toegankelijkheid in het openbaar vervoer.

De provincie vindt dat alle Brabanders, ook die een beperking hebben, zelfstandig met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen. Het doel is om in 2040 het hele openbaar vervoer aangepast te hebben voor mensen met een beperking.

'Drempels wegnemen'

“Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. “Daarom moeten we er alles aan doen om de drempels voor alle reizigers weg te nemen. In dit geval bijna letterlijk.”

Gemeenten kunnen zich aanmelden om een budget te krijgen. De provincie gaat vervolgens samen met mensen die een beperking hebben op pad om te kijken waar er dingen verbeterd moeten worden. Smeulders hoopt dat veel gemeenten zich de komende tijd melden. “Want dan kunnen we samen snel aan de slag om écht een verschil te maken.”

Voor het toegankelijk maken van de bussen zelf is geen geld beschikbaar gemaakt. In Brabant zijn alle bussen en buurtbussen namelijk al toegankelijk voor mensen in een rolstoel.