112-nieuws: mogelijke gaslekkage • bijzondere uitlaat

De Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant viel gisteren in Oud Gastel een wel heel bijzondere auto op: de uitlaat van het voertuig zat niet onder het voertuig, maar stak via de motorkap omhoog. Uit een geluidsmeting bleek dat de uitlaat 120 decibel produceert, terwijl maximaal 88 decibel is toegestaan.

Het hebben van een uitlaat onder de motorkap is niet toegestaan, meldt de politie op Instagram. Zo zou een fietser of voetganger bij een ongeluk meer letsel kunnen oplopen. Tegen de eigenaar van de auto is een proces verbaal opgemaakt.