112-nieuws: vaten gedumpt • auto en truck botsen

Aan de Raamschoorseweg in Breda zijn tientallen vaten met aceton in een sloot en bosjes gevonden. Het zou om ongeveer 60 blauwe vaatjes en diverse vuilniszakken gaan. In de bosjes aan de Raamschoorseweg worden vaker dumpingen gedaan. De gemeente is ingeschakeld en is onderweg om de vaten met het oplosmiddel op te ruimen.