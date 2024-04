Erfstuk van Rens belandde per ongeluk bij kringloper, nu is 'ie terecht

Blijdschap en vooral opluchting bij Rens Kuijten en zijn vrouw Henny uit Nuenen. Een vaas van Delfts blauw, die zijn zoon per abuis weggaf aan de kringloopwinkel, is weer terecht. Het erfstuk staat nu weer veilig naast een Mariabeeldje te pronken op de kast van het echtpaar.

Maar toen hij zijn huis opnieuw inrichtte, had hij het porselein niet meer nodig en bracht hij het zonder overleg met vader of moeder naar Het Goed. Een kleine schok, vertelt Rens. "Die vaas was een erfstuk en is nog van zijn oma geweest. We hadden hem al toen ik nog klein was."

Reden genoeg om een oproep te doen in de krant. Zéker omdat zelfs het oude adres van de familie op de bodem van de vaas stond. "Vervolgens kregen we een bericht van een vrouw, die zei dat ze hem in haar bezit had." En in de tussentijd blijkt de vaas nóg een bestemming te hebben gehad. "Die mevrouw had hem een week geleden op Marktplaats gekocht, bij iemand die hem daarvoor al bij de kringloopwinkel had gevonden."

De vrouw wilde de vaas voor een paar tientjes terug verkopen. En zo geschiedde: "Dinsdag werd de vaas, goed ingepakt, bezorgd. Hij staat nu op de kast, we gaan er bloemen in zetten", zegt Rens. "Eind goed, al goed. En voorlopig gaat 'ie niet meer naar de kinderen."