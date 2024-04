PSV'er Mauro Júnior vervangt geblesseerde Dest in Heerenveen

PSV begint de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen donderdagavond met Mauro Júnior in het basiselftal. De Braziliaan vervangt linkervleugelverdediger Sergiño Dest, die zaterdag op de training een zware knieblessure opliep en dit jaar niet meer in actie komt. Trainer Peter Bosz had ook kunnen kiezen voor Patrick van Aanholt op de positie van Dest.

De basisploeg van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd, die de Eindhovenaren met 6-0 van Vitesse wonnen. Ismael Saibari en Ricardo Pepi zitten na blessures weer bij de selectie, maar starten donderdag op de reservebank. De scenario's

PSV kan de 25e landstitel veiligstellen als ze winnen in Heerenveen en Feyenoord later op de avond punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. Als PSV gelijkspeelt in Friesland en Feyenoord verliest, is PSV ook al kampioen. Gebeurt dat niet, dan volgt zondag 5 mei in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam de volgende kans voor de formatie van Bosz. Dat maakt de opstelling PSV als volgt: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli en Mauro Júnior; Schouten, Til en Veerman; Bakayoko, De Jong en Tillman.