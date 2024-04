Temperatuur gaat omhoog op Koningsdag, ook de nacht is best te doen

Goed nieuws voor wie Koningsdag en -nacht gaat vieren. Het wordt best aardig weer, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Komende nacht, Koningsnacht, zal het volgens Willemsen vaker droog zijn dan dat het regent. "Maar een enkele bui is wel mogelijk. Hoe westelijker, hoe groter die kans is. Maar het is maar een beetje regen hoor, niet meer dan dat." De minimumtemperatuur komt daarbij uit op 7 graden. "Niet heel warm, maar vergeleken met de voorbije frisse nachten valt het best mee", blijft hij optimistisch

Zaterdag, Koningsdag, gaat de temperatuur verder omhoog. Dan komen we volgens de weerman uit op 17 of 18 graden. "Het gaat echt heel anders aanvoelen dan de voorbije week. Wel is er kans op een paar buien, vooral in de middag. En die kunnen pittig zijn, met name in het oosten van de provincie. Maar veel vaker is het droog, met ruimte voor de zon. Daarbij waait er een matige wind uit het zuidoosten."

Ook zondag en maandag zal de zon vaak te zien zijn, zo verwacht Willemsen. En ook dan komt de temperatuur uit op 17 of 18 graden, met daarbij een matige wind uit het zuiden. Daarna gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. Dinsdag en woensdag gaan volgens de weerman over de 20 graden heen.

"Het is daarbij wel zo dat de lucht onstabiel en heel vochtig is", geeft hij aan. "We gaan dan ook een aantal onweersbuien krijgen en daar kunnen pittige exemplaren bij zijn." Toch heeftt Willemsen het over 'een beetje zomergevoel', want naast die warme, vochtige lucht en de paar onweersbuien zien we ook dan de zon.