Uitslaande brand na explosie: bewoner zwaargewond, buren moeten huizen uit

Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan de Langenhof in Oosterhout is vrijdag iets voor middernacht een zwaargewonde gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de bewoner van het huis, meldt de brandweer. De brand ontstond na een explosie.

Uit voorzorg zijn bewoners van negen huizen gevraagd naar buiten te gaan. Zij worden buiten opgevangen. Brand

Door de explosie zijn zowel de voor- als de achterpui van het huis zwaar beschadigd geraakt. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De brandweer is met veel materiaal aanwezig om ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar de andere woningen. De brandweer is ter plaatse met onder andere drie tankautospuiten, een hoogwerker en speciale voertuigen die voor watertransport zorgen.