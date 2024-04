112-nieuws: botsing op A67 • inbraakpoging in Schijndel

13.10

Een 67-jarige man uit Tilburg is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij een mes gooide naar een agent. Agenten werden rond vijf uur gewaarschuwd dat de man door de Ampèrestraat liep met twee messen in zijn hand. In de Groenstraat zagen de agenten de man lopen en eisten dat hij de messen zou laten vallen. De verdachte dreigde vervolgens een agent neer te steken en gooide ook een mes in die richting. De verdachte is met behulp met een stroomstootwapen aangehouden. Hij is vastgezet. De messen zijn in beslag genomen.