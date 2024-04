112-nieuws: waterleiding springt in Nuenen • reebok aangereden op A58

06.07

Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt bij een vechtpartij in een fietsenstalling aan de Parkweg in Helmond. In eerste instantie werd een steekpartij gemeld, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld. Hij hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De politie heeft in de stalling een man aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij wordt onderzocht.