Ravage na botsing auto's, weg bezaaid met brokstukken en glas

Bij een botsing in de Spoorlaan in het centrum van Tilburg zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Een van hen moest in een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht.

Het ging mis rond middernacht. Een auto, die uit een parkeergarage kwam, raakte een auto die vanaf het centrum kwam aanrijden. Door die botsing ontstond een enorme ravage. Ook een verkeerslicht, een lichtmast en een voorgesorteerde auto raakten aanzienlijk beschadigd. De weg was bezaaid met brokstukken en glas. Onderzoek

Vanwege Koningsdag waren veel mensen getuige van de aanrijding. Er kwamen vier ambulances naar de plaats van de botsing. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die werd uiteindelijk afgebeld. De lichtgewonden zijn door ambulancepersoneel behandeld. De politie sloot de Spoorlaan vanwege de botsing een tijd lang af voor stadsbussen en het overige verkeer. De politie onderzoekt de aanrijding.

De botsing in de Spoorlaan in Tilburg vond rond middernacht plaats (foto: Toby de Kort/SQ Vision).