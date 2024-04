Explosie en brand verwoesten huis: vandaag begint sporenonderzoek

De politie doet zondag sporenonderzoek bij het huis in Oosterhout dat vrijdagnacht door een explosie en een daaropvolgende brand werd verwoest. De bewoonster van het huis raakte gewond: ze werd met zware brandwonden naar het brandwondencentrum gebracht.

Door de explosie belandde de pui van het huis op straat. "Er wordt gedacht aan een gasexplosie, zwaar vuurwerk of een combinatie", meldde de Veiligheidsregio vrijdagnacht al. "Er is geen aanleiding om te denken dat het hier om een aanslag gaat." De politie kon zaterdag ook nog geen uitsluitsel geven over hoe de brand is ontstaan.

Uit voorzorg werden de bewoners van negen huizen geëvacueerd. Zij werden opgevangen door buren. Volgens buren zou de vrouw al 3,5 jaar lang overlast veroorzaken. “Daar is een heel boekwerk van”, zei een buurman zaterdag tegenover Omroep Brabant. “Ze heeft veel problemen." Volgens hem waren er overdag al de hele dag boa’s bij het huis geweest.

Op deze beelden is te zien hoe groot de ravage is: