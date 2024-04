Spookrijden levensgevaarlijk: dit moet je doen als je een spookrijder ziet

Bij een ongeluk op de snelweg A59 bij Nuland kwam zaterdag een 67-jarige spookrijder om het leven. De vrouw botste tegen een andere auto. Daarbij raakten twee mensen gewond. Voor veel automobilisten is het een nachtmerrie om een auto op zich af te zien komen. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? En wat kun je doen als je een spookrijder tegenkomt of als je zelf per ongeluk tegen het verkeer in rijdt?

Danique Pals Geschreven door

Waarom de 67-jarige vrouw zaterdag op de A59 tegen het verkeer in reed, is nog niet bekend. Uit onderzoek van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat de meeste spookrijders dat niet met opzet doen. Jaarlijks zijn er zo'n 375 incidenten, meldt de organisatie. “Veel mensen vergissen zich gewoon in de op- en afrit”, verklaart Patrick Rugebregt van het SWOV. “Daarnaast heb je mensen die onder invloed zijn. En er is zelfs een categorie die bewust gaat spookrijden. Dat is meestal bij files zo.” Of het per ongeluk of bewust is, spookrijden blijft levensgevaarlijk. Voor automobilisten die een auto op zich af zien komen, is het behoorlijk schrikken. Volgens Robert Vriezen van de ANWB kun je je eigenlijk niet voorbereiden op zo'n situatie. "Je schrikt altijd als er een auto op je af komt. Je moet dan in het moment reageren", zegt Vriezen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen, adviseert hij. De 67-jarige vrouw reed zaterdag honderden meters tegen het verkeer in op de A59 en veroorzaakte daardoor een ongeluk met een andere auto:

Omdat elke minuut telt, laten ze bij de ANWB alles vallen als er een melding is van een spookrijder. "We nemen dit altijd serieus en we ondernemen meteen actie om iedereen te informeren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee." Als er bij Rijkswaterstaat een melding binnenkomt van een spookrijder, wordt de informatie zo snel mogelijk doorgegeven via de radio, navigatiesystemen en verkeersapps als Flitsmeister. Zo worden andere automobilisten gewaarschuwd. Uit het onderzoek van het SWOV blijkt dat spookrijders vaak oudere mensen zijn net als de vrouw op de A59. Veel van deze oudere mensen hebben psychische problemen. In sommige gevallen gaat het om zelfmoord. De meeste ongelukken met spookrijders gebeuren op de snelweg in de avond, de nacht of ‘s ochtends vroeg.

Dit moet je doen als je zelf per ongeluk spookrijdt Probeer een gat in het verkeer te vinden en rijd veilig naar de vluchtstrook of de middenberm.

Zet gelijk je alarmlichten aan en bel 112. De verkeerscentrale zet de signalering aan zodat de rijstroken worden afgesloten.

Wacht tot de politie of weginspecteur er is, zodat zij je kunnen helpen om veilig om te draaien.