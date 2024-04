Wat is het mooiste liedje uit Brabant? Stem nu voor de Brabantse Top 100

De Brabanders mogen weer naar de stembus, en wel voor de leukste verkiezing van allemaal: Omroep Brabant is weer op zoek naar de mooiste liedjes uit onze provincie. Al die stemlijstjes maken uiteindelijk de 'Brabantse Top 100'.

"We barsten bijna uit onze voegen van Brabantse artiesten en mooie liedjes. Guus Meeuwis, Krezip, Gerard van Maasakkers, Voltage, Doe Maar, Jan Biggel, Rosa Spruit, Abel, René Schuurmans en Tiësto. Ze komen allemaal uit Brabant en dit is nog maar het topje van de ijsberg", zegt Omroep Brabant-presentator Maarten Kortlever over het aanbod in de lijst.

Je kunt jouw lijstje hier invullen. De lijst wordt dit jaar voor de vierde keer uitgezonden. Dat gebeurt traditioneel op Hemelvaartsdag en dat is dit jaar op 9 mei.

De top drie van de lijst was vorig jaar nog hetzelfde als in 2022. Al jaren staat Guus Meeuwis steevast op nummer een met 'Brabant'. Op de tweede plek stond vorig jaar Jan Biggel met 'Ons Moeder Zeej Nog' en de derde plaats was voor Gerard van Maasakkers & Vrienden met 'Hee Gaode Mee'.

Jan Biggel en Django Wagner

Zanger Jan Biggel uit Liempde leverde daarmee trouwens een unieke prestatie: naast dat hij op nummer twee stond, was zijn nummer ‘Lilluke Linda’ de hoogste nieuwe binnenkomer (plek twintig). En zijn nummer 'Ha’k Jou Maar Nooit Gekend' is de grootste stijger. Dat nummer steeg maar liefst 43 plekken, van nummer 70 naar plek 27.

Ook zanger Django Wagner uit Nuenen deed het goed. 'Daar Zijn Vaders Voor' kroop 41 plekken omhoog en staat nu op plek 40, en 'Die Mooie Ogen (Hebben Mij Bedrogen)' is van plek 87 naar 59 gestegen.