A27 tot in de avondspits dicht voor spoedreparatie, omleiding ingesteld

Vanwege een spoedoperatie is de A27 vanuit knooppunt Hooipolder richting Nieuwendijk maandagmiddag dicht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half zes maandagmiddag, meldt Rijkswaterstaat.

Na een extra beoordeling maandag is geconstateerd dat het asfalt met spoed hersteld moet worden, schrijft Rijkswaterstaat op X.



Vertraging

Momenteel zorgt de afsluiting voor een half uur vertraging.



Omrijden is mogelijk via de A59, A16 en A15. Ook op de aansluitende A59 is vertraging als gevolg van de afsluiting.