112-nieuws: auto slaat over de kop op N2 • Zwijn veroorzaakt ravage op N69

00.01

Een auto is gisteravond laat over de kop geslagen op de N2 bij Eindhoven. Dit gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. De automobilist is in een ambulance nagekeken maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Uit veiligheidsoverwegingen werd na de crash een rijstrook afgesloten zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen. Desondanks negeerden enkele automobilisten het rode kruis boven de rijbaan. Zij kunnen een bekeuring tegemoet zien.