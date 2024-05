112-nieuws: man gewond tijdens stappen • vrouw rijdt andere auto berm in

19.28

Aan 't Zandblauwtje in Maarheeze is een persoon hard van de trap af gevallen. Daarvoor is een traumahelikopter opgeroepen. Daarnaast kwam de politie en een Officier van Dienst Geneeskunde op het ongeluk af.

Het Mobiel Medisch Team, dat in de traumahelikopter zat, is geland in een weiland vlakbij de woonwijk. Ze zijn te voet naar het huis van het slachtoffer gegaan. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.