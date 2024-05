RKC Waalwijk scoort vijf keer tegen Heracles en klimt naar plek 15

RKC Waalwijk heeft een belangrijke winst geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser scoorde op bezoek bij Heracles Almelo voor het eerst vijf keer in een uitduel op het hoogste niveau van Nederland. Het werd 0-5.

RKC is door de zege naar de vijftiende plaats van de ranglijst geklommen. De club heeft twee punten meer dan Excelsior, dat maandag in actie komt tegen NEC. Heracles zag de voorsprong op RKC slinken tot vier punten. De ploeg uit Almelo was met een gelijkspel zeker geweest van nog een seizoen in de Eredivisie.

Doelpuntenregen

David Min schoot RKC in de zevende minuut op voorsprong. De spits kon vrij op het doel van de thuisploeg aflopen, op aangeven van Chris Lokesa. Doelman Michael Brouwer was kansloos op de inzet van de spits die Michiel Kramer uit de basisploeg heeft gespeeld. RKC sloeg opnieuw toe op een moment dat Heracles iets beter in de wedstrijd leek te komen. Juriën Gaari tekende vlak voor rust voor 0-2.

De tweede helft

Heracles-trainer Erwin van de Looi was zo ontevreden dat hij in de rust zijn aanvoerder Justin Hoogma, Sem Scheperman en Marko Vejinovic wisselde. Maar RKC bleef het duel domineren. Aanvaller Min, Shawn Adewoye en opnieuw Min lieten de bezoekers uitlopen naar een ruime zege. Min heeft zes keer gescoord in zijn laatste drie duels met RKC.