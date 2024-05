Ongeneeslijk zieke fans genieten van huldiging: 'Dit is een jongensdroom'

Dankzij de stichting Ambulance Wens en de stichting Wens Ambulance Brabant konden drie ongeneeslijk zieke PSV-fans de huldiging maandag toch live meemaken. "Dit is de meest geweldige dag van mijn leven", aldus Twan Vermeulen uit Gemert, die al veertien jaar een seizoenkaart heeft.

Een jongensdroom. Vermeulen herhaalt het woord meerdere keren. Hij heeft longkanker en bijnierkanker en heeft nog maar een half jaar tot een jaar te leven. Dolgelukkig is hij dan ook dat hij het kampioenschap van PSV nog kon meemaken.

"Ik ben supporter in hart en nieren. Zonder PSV is er geen leven voor mij. Mijn vrouw had eerder al kaartjes in een VIP-box geregeld bij de wedstrijd van PSV tegen Twente. En nu dit nog. Geweldig", zegt Vermeulen.

De fans liggen alledrie op een bed. Nu nog even aan de zijkant, maar bij de huldiging krijgen ze een ereplaatsje vooraan zodat ze alles goed kunnen zien.