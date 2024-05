Vrouw komt na huldiging onder bus van mobiele eenheid (ME) en raakt gewond

Een vrouw is gewond geraakt nadat ze maandagavond rond half tien onder een bus van de mobiele eenheid (ME) terecht kwam. Het ongeluk gebeurde op de Vestdijk in het centrum van Eindhoven na de huldiging van PSV.

Volgens de politie gaat het om een jonge vrouw die 'een jaar of 25 is'. Ze stak te voet de weg over.

Een ooggetuige sprak eerder over een jong meisje. Volgens omstanders is de vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht en kwamen meerdere ziekenwagens ter plaatse.

De Vestdijk is voor al het verkeer afgesloten in beide richtingen. Een groot gebied is afgezet met linten. Rond kwart over elf was het er nog altijd redelijk druk met PSV-fans.

Passeren van file

De politie laat weten dat de bus van de ME langs een file reed, tijdens de uittocht van supporters uit de stad na de huldiging van PSV. De ME-bus kwam toen in botsing met de vrouw, ze kwam daarbij onder de bus en raakte gewond.

Een team, gespecialiseerd in verkeersongevallen, doet sporenonderzoek. Het gaat niet om een team uit Eindhoven. Bij ongelukken waar de politie bij betrokken is, doet namelijk altijd een ander politieteam onderzoek. Welk team is ingeschakeld, was nog niet bekend.

Hoe het kwam dat de chauffeur de vrouw niet zag, is nog niet bekend. Dinsdagochtend wordt bekeken of er verder onderzoek nodig is en welk team dat dan gaat doen.