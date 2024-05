Scooterrijder zwaargewond door touw over fietspad: verhuizer moet cel in

Paul van L. (36) uit Tilburg moet een maand de cel in omdat door zijn schuld een scooterrijder zwaargewond raakte. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Van L. wilde zijn verhuizing veilig laten verlopen en spande een touw over het fietspad. Maar dat liep al snel helemaal verkeerd.

De rechtbank oordeelt dat Van L. een domme actie uit heeft gehaald op zaterdagmiddag 23 oktober 2021. Rond vier uur wilde Van L. spullen verhuizen en spande een oranje touw over het fietspad langs de Broekhovenseweg in Tilburg. Om het helemaal veilig te maken, wilde Van L. nog een oranje hesje aan dat touw hangen. Maar, toen hij dat hesje wilde pakken uit de auto, reed het slachtoffer al in volle vaart tegen het touw.

De gevolgen waren groot. De scooterrijder werd gelanceerd en landde op zijn hoofd. Hij brak zijn kaak op twee plaatsen en raakte meerdere tanden kwijt. Ook had hij een hersenschudding en een scheurtje in een nekwervel.

De man heeft talloze behandelingen gehad bij de tandarts, kaakchirurg, fysiotherapeut en andere zorgverleners. Het duurde meer dan een jaar voor het slachtoffer weer kon werken. Tijdens de zitting in de rechtbank in Breda bleek dat hij 2,5 jaar later nog steeds lijdt aan de gevolgen en dat hij nooit meer helemaal de oude wordt. Zijn familie moet nu rekening houden met mij, zo legde hij zijn situatie uit aan de rechters.

Paul van L. woont inmiddels in Colombia en was dan ook niet op de zitting aanwezig. Via zijn advocaat werd duidelijk dat hij spijt heeft, maar niet vindt dat hij fout is geweest. Hij wilde de verhuizing zo veilig mogelijk laten verlopen. Hij stond bij het touw om mensen te waarschuwen, maar het slachtoffer reed te hard op zijn scooter, verklaarde hij. Ook zat het slachtoffer op zijn telefoon te kijken en bovendien mocht hij daar niet rijden.

De rechtbank veegde alle argumenten van Van L. van tafel. Hij heeft het touw niet zomaar even gespannen, maar wilde tijdens zijn hele verhuizing het fietspad blokkeren. De rechtbank vindt dat Van L. geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen en de schuld bij het slachtoffer neerlegt.

De advocaat van Van L. pleitte tijdens de zitting voor een taakstraf. Maar gezien het feit dat Van L. nu in Colombia woont, gaat de rechtbank daar niet in mee. Van L. moet een maand de cel in en als waarschuwing kreeg hij ook nog eens twee maanden cel voorwaardelijk.