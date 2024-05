Vrachtwagen rijdt boom uit de grond en kantelt, chauffeur gewond

Een vrachtauto is dinsdagochtend in Oisterwijk op de N65 tegen een boom gereden. Door de knal werd de boom vrijwel compleet uit de grond gerukt. De chauffeur is gewond geraakt. Een rijstrook van de N65 is in de richting Den Bosch dicht. Dit zorgt voor een behoorlijke file.

De vrachtwagen ligt na het ongeval gekanteld in de berm naast de N65. De boom is daar ook terechtgekomen. De hulpdiensten zijn op de plek van het ongeval aanwezig. Volgens de politie heeft de vrachtwagen een klapband gekregen waarna de chauffeur de controle verloor en de combinatie van de weg raakte. De bestuurder van de vrachtwagen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtauto raakte zwaar beschadigd (foto: SQ Vision/Toby de Kort).