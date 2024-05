Verzorgster steelt sieraden van demente bejaarden: 'Heel laag'

De gelegenheid maakt de dief en Merve B. (29) had alle gelegenheid. Als verzorgster van demente bejaarden kon ze eenvoudig hun sieraden stelen. “Heel laag”, noemde de officier van justitie de diefstallen tijdens de zitting dinsdagmiddag in de rechtbank van Breda.

Merve B. was niet naar de zitting gekomen. Ze woont tegenwoordig in België en tot teleurstelling van familieleden van gedupeerden wilde ze blijkbaar geen uitleg geven over de diefstallen die al eind zomer van 2020 plaatsvonden.

Maar voor de officier van justitie was het zo ook wel duidelijk. Merve B. had steeds dezelfde werkwijze. Als uitzendkracht bij een grote zorgorganisatie in West-Brabant werkte ze op locaties in Breda, Zevenbergen, Terheijden en Ulvenhout.

Leidinggevende trok aan de bel

Bij het verzorgen van de veelal demente ouderen vroeg ze hen hun sieraden af te doen. Kort na haar bezoek bleken de mensen dan sieraden te missen. En dat begon zo op te vallen dat een leidinggevende aan de bel trok. Ook hadden collega’s gezien dat de vrouw tijdens haar dienst regelmatig naar haar auto ging.

En, inderdaad. Uit haar rooster bleek dat Merve B. telkens op de locatie werkte waar sieraden verdwenen. “Een van de laagste vormen van diefstal om van demente ouderen kostbaarheden te roven”, zo omschreef de officier van justitie haar daden. “Er was veel verdriet, want deze mensen missen die sieraden. Vaak zijn die van hun overleden partner geweest, bijvoorbeeld.”

De vrouw heeft de diefstallen deels toegegeven. Maar ze verklaarde bij de politie dat ze geheugenverlies heeft en niet meer precies weet wat ze allemaal heeft gedaan.

'Behoorlijk triest'

“Ze heeft flink misbruik gemaakt van haar positie”, vond de officier. “Behoorlijk triest om deze mensen zo te duperen en de sieraden zijn ook verdwenen.” Hij eiste een celstraf van drie maanden. Dat vond de politierechter te veel, ook vanwege de lange tijd die al is verstreken.

Omdat Merve B. nu in België woont, leek een boete van 2000 euro hem meer gepast. Ook legde hij een voorwaardelijke celstraf op van twee maanden. Daarnaast moet Merve B. verschillende gedupeerden in totaal een kleine 1000 euro schadevergoeding betalen.

Door deze straf komt Merve B. in ieder geval niet meer in aanmerking voor een baan in de zorg.