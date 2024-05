Stralend hemelvaartweekend voor de boeg, zomers warm en volop zon

Wie een lang vrij hemelvaartweekend voor de boeg heeft, treft het qua weer. Het wordt zonnig en de temperatuur gaat naar zomerse waarden. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza woensdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Hemelvaartsdag zelf wordt volgens de weerman nog een beetje een overgangsdag. "Die donderdag begint met bewolking, misschien wat mist. Maar die lost in de loop van de ochtend op. Donderdagmiddag verloopt dan vrij zonnig, met een temperatuur die oploopt naar zo'n 20 graden."

De dagen erna krijgen we flink wat zonneschijn en komen de temperaturen steeds hoger uit, zo belooft Van Bernebeek: "Vrijdag wordt het 22 graden, zaterdag 24 graden en zondag 25 graden." Daarbij blijft het volgens hem alle dagen droog. "Vrijdag zien we nog wel wat hoge sluierbewolking, geen strakblauwe hemel dus."

Zaterdag en het eerste deel van zondag is dat laatste wel anders. Dan krijgen we heel veel zon. "Heel misschien een enkele stapelwolk. Maar er staat heel weinig wind, hooguit windkracht 2. In de zon en uit de wind voelt het dan echt warm aan", weet de weerman. Genieten dus voor wie er eropuit wil en kan.