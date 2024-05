Hij wilde seks, maar zij niet: zes maanden cel geëist tegen Rens (27)

Rens en een jonge vrouw uit Breda hadden zo'n twee jaar geleden allebei een leuke stapavond in die stad en nadat ze elkaar aan het einde van die avond ontmoetten, hadden ze nog seks met elkaar. Maar waar Rens dacht dat ze allebei zin hadden, wilde zij helemaal geen seks. Na de daad stuurde ze hem weg en deed ze aangifte.

De man (27) en de jonge vrouw troffen elkaar woensdag weer in de rechtbank in Breda. Rens bleek verbijsterd dat hij wordt beschuldigd van verkrachting. Zij vindt dat hij een grens over is gegaan en dat hij daar de consequenties van moet dragen.

De rechters liepen de twee verhalen, die soms lijnrecht tegenover elkaar bleken te staan, minutieus door. Volgens hem was er geflirt, toen gezoend en vervolgens seks geweest. Volgens haar was er niet geflirt, was hij vervelend en dwong hij haar tot van alles, terwijl ze te dronken was om nog iets te doen.

Het gebeurde allemaal in de zaterdagnacht van 24 op 25 april 2022. Rens kwam met vrienden uit het Gelderse Duiven een avondje stappen in Breda. Rond een uur of drie besloot hij samen met een vriend een taxi te pakken naar hun hotel. Onderweg kwamen ze de jonge vrouw tegen en er ontstond een gesprek.

Twee compleet andere verklaringen

En vanaf dat punt lopen de verklaringen en gevoelens totaal uiteen. Zij vond de twee mannen maar vervelend. Ze wilden een taxi en liepen met haar mee naar huis om bij haar te bellen. Waarom ze niet gewoon met hun mobiele telefoon konden bellen, werd niet duidelijk. Hij vond juist dat er al snel geflirt werd.

Zij woonde vlakbij en eenmaal bij haar studentenhuis bleef de ene vriend buiten en ging Rens mee naar binnen. Twee huisgenoten op de gang zagen de twee de gemeenschappelijke ruimte ingaan, waarna de deur werd gesloten.

Volgens hem werd er gezoend en gevoeld op de bank en zou ze 'ja' hebben gezegd toen hij expliciet vroeg of ze verder wilde gaan. Toen hij vroeg om een condoom, zou ze hebben gezegd dat ze die niet had, maar dat dat niet erg was.

Maar zij had een heel andere lezing. Hij heeft alle handelingen gedaan zonder dat zij dat wilde en hield haar mond dicht tijdens het zoenen. Hij heeft haar vastgepakt, deed haar broek uit en duwde haar string opzij. Ze had alleen maar gehuild en was te apatisch om nog weerstand te bieden. Toen hij klaar was, heeft ze hem weggestuurd.

Eis van justitie

Rens vond het allemaal maar raar hoe het bezoek aan het huis van de jonge vrouw was verlopen. Hij is bang dat deze vrijpartij hem een celstraf gaat opleveren en die angst bleek terecht. De officier van justitie eiste een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Daar schrok Rens wel van, want zo’n celstraf zal hem waarschijnlijk zijn baan kosten. De jonge vrouw kampt twee jaar later nog steeds met de gevolgen van wat er twee jaar geleden is gebeurd, zo bleek tijdens haar spreekrecht.

“Hij wilde blijkbaar snel seks en hield geen rekening met mijn gevoelens. Mijn lichaam was een gebruiksvoorwerp voor hem en ik deed er niet toe. Hij wist niet eens hoe ik heette of eruitzag. Hij stopte niet toen ik huilde en dan besef je hoe machteloos je bent.”

De rechtbank doet op 22 mei uitspraak in deze zaak.