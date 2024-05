Dit moet Willem II doen om kampioen te worden

Na de promotie naar de Eredivisie van vorige week kunnen de spelers van Willem II nog niet stilzitten. De club maakt vrijdagavond in het duel tegen Telstar kans op het kampioenschap. Het zou de vierde keer zijn dat de Tilburgse club kampioen wordt van de eerste divisie. De laatste keer was in 2014.

Evie Hendriks Geschreven door