We gaan weer los met 'Samen voor de Voedselbank'! Dit is alles wat je moet weten

EINDHOVEN - Het is bijna december en dat betekent dat onze jaarlijkse actie ‘Samen voor de Voedselbank’ er weer aankomt. Van 3 t/m 14 december gaan we zoveel mogelijk lang houdbare producten inzamelen voor de voedselbanken. Lees hier alle informatie over de actie, hoe je mee kan doen en waarom het zo belangrijk is dat we dit doen.

Help je mee?

We vragen alle scholen/verenigingen/clubs om lokale acties op te zetten of om een inzamelpunt te worden. Of kom met je producten naar de karavaan waarmee we door Brabant trekken!

Wat vragen we?

1) koffie

2) thee

3) soep

4) rijst

5) pasta

6) pastasaus

7) zoet beleg

8) lang houdbare melk

We hebben ze zelf ingekocht en waar je ze ook haalt, alle acht de producten samen kosten niet meer dan € 9,-

Waarom deze producten?

De lokale voedselbanken geven aan dat ze behoefte hebben aan lang houdbare producten. De verwachting is dat die in het vroege voorjaar bij hun klanten liggen.

Uitleg over de producten:

Thee, in alle soorten en maten. Liefst in doosjes vanwege het stapelen.

Koffie voor filtermachines, liever geen Senseo pads of cups of iets dergelijks.

Rijst, liefst in standaardpak. Mag wit of bruin zijn.

Pasta, liefst in pak vanwege het stapelen.

Pastasaus, in pak, niet in pot.

Soep in blik, liefst niet in slappe pakken.

Zoet beleg, hagelslag is fijn want dat zit in een pak, maar jam, pindakaas of chocoladepasta mag ook.

Lang houdbare melk, liefst in pak en geen fles.

Wat gebeurt er met die spullen?

Alle spullen worden verdeeld over de lokale voedselbanken. Wij vragen daarom zoveel mogelijk pakken te kopen van iets, of blikken. Het liefst zo min mogelijk potten in verband met gevaar voor breken en lekken.

Ik heb spullen staan die de voedselbank mag hebben maar die niet op de lijst staan. Wat kan ik daarmee doen?

Andere spullen dan die op de lijst staan zijn, met uitzondering van alcoholische drank, altijd welkom bij jouw lokale voedselbank. Maar om deze actie te laten slagen vragen wij je om lang houdbare, makkelijk te verwerken producten.

Ik heb geen gelegenheid om producten te kopen of te brengen, wat nu?

We hebben geprobeerd om het zo makkelijk mogelijk te maken om producten in te zamelen. Als dat voor jou niet te doen is, kan je het misschien aan iemand anders vragen of de lokale initiatieven in de gaten houden.

Ik wil geld liever geld overmaken, mag dat ook?

We hebben helaas niet de mogelijkheid om geld aan te nemen voor deze actie. Je kan altijd storten op deze pagina daar vind je informatie hoe je een donatie kan doen aan de voedselbank.

Ik wil graag met mijn school of vereniging samen wat doen, mag dat?

Ja natuurlijk mag dat, graag zelfs! Hoe meer we inzamelen, hoe beter. Meld je actie aan bij voedselbank@omroepbrabant.nl en wie weet komen we wel bij je langs!

Ik wil met mijn bedrijf wat doen voor de voedselbankenactie, hoe kunnen we dat regelen?

Je kan samen met jouw collega’s inzamelen, of een inzamelpunt zijn voor de mensen in de buurt. Heb jij een bedrijf dat producten maakt die op onze lijst staan dan nemen we graag van te voren contact met je op. Mail naar voedselbank@omroepbrabant.nl en we bellen je.

Ik heb een andere vraag over de actie, aan wie kan ik die stellen?

Alle vragen kunnen naar: voedselbank@omroepbrabant.nl

Wanneer ben je eigenlijk klant van een voedselbank?

Je mag je inschrijven als klant als er per maand minder leefgeld overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule:

Minder dan: € 180,- voor één volwassene plus € 70,- voor elke extra persoon

Dus 1 persoon €180,-, 2 personen €250,- etc.

Leefgeld is niet alleen voor eten en drinken, maar ook voor alle andere uitgaven, zoals persoonlijke verzorging, kleding, schooluitgaven en huisdieren.

Overigens mag je niet langer dan drie jaar klant zijn bij de voedselbank.

Profiel klanten

55 % van de aanvragers van een voedselpakket is vrouw

32 % van de huishoudens die klant zijn, betreffen éénouder gezinnen. Alleen het segment alleenstaanden is groter: 40 % .

Een kwart van alle klanten is binnen 3 maanden weer weg.

Meer dan de helft van alle klanten is binnen een jaar weer in staat om zelf aan voedsel te komen.

23 % van alle klanten ontvangt de volledige termijn van 3 jaar een voedselpakket.

Hoe zit het in Brabant?

Meer dan 25 voedselbanken in Brabant zijn verenigd en werken samen. Zij hebben samen afspraken gemaakt. Als er grote hoeveelheden levensmiddelen worden gebracht, melden ze dat bij het regionaal distributiecentrum dat in Tilburg zit. Vervolgens wordt dat verdeeld over de lokale voedselbanken, die ervoor zorgen dat duizenden mensen elke week te eten hebben. 3700 gezinnen zijn klant van de voedselbank. Dit zijn in totaal meer dan 8000 Brabanders.

Waarom doen we dit eigenlijk?

Omdat we een regionale omroep zijn, van en voor de mensen in Brabant. En die mensen hebben soms geen eten. Wij hebben de middelen en de mensen om iedereen in Brabant te bereiken en hen te vragen of ze willen helpen. Geen ver-van-mijn-bed actie, maar hier in Brabant.