Waar waren stalbranden bij jou in de buurt? [KAARTJE] In een varkensstal aan de Halvemaanweg in Deurne woedde in november 2017 een grote brand. (Foto: Martien van Dam / SQ Vision)

EINDHOVEN - Oude veestallen zijn na jaren van extra maatregelen nog steeds niet brandveilig genoeg. Daarom hebben verschillende belangenorganisaties waaronder de LTO maandag een nieuw actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. Omroep Brabant heeft in kaart gebracht waar de afgelopen zes jaar stalbranden waren in onze provincie, in die tijd kwamen meer dan 55.000 dieren om.

Geschreven door Frances Vermeeren

Klik op de kaart voor meer informatie over stalbranden bij jou in de buurt. De data komen uit ons eigen archief (branden die Omroep Brabant gemeld heeft) in combinatie met cijfers van Wakker Dier.