Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sint Gertrudis kapel in elkaar getrapt en gesloopt: 'Dit doe je niet als je normaal bent' Sint Gertrudis kapel in Geertruidenberg door idioten vernield Sint Getrudiskapel kapot en gesloopt In elkaar getrapte kapel wordt afgevoerd Het kapelletje zoals het was

GEERTRUIDENBERG - Niets is er meer van over van het belangrijke religieuze houten kapelletje van Sint Gertrudis aan de Halve Zolenlijn in Geertruidenberg. In de nacht van zaterdag op zondag is het kapelletje gesloopt, met de grond gelijk gemaakt en totaal in elkaar getrapt. Het gaat om de kapel van de beschermvrouwe van Geertruidenberg: Sint Gertrudis. Midden in de zevende eeuw liet zij een houten kapel bouwen op de plek waar later Geertruidenberg zou verrijzen. De wijkagent is inmiddels een onderzoek begonnen.

Geschreven door Rob Bartol

Redacteur / Verslaggever

Jan van Gils van de Oudheidkundige kring Geertruydenberghe noemt de totale vernieling van het kapelletje verschrikkelijk. “Zeker weten doe je het nooit, maar waarschijnlijk zijn het jongeren geweest die te veel hadden gedronken of drugs hebben gebruikt. Dit doe je niet als je normaal bent.” Sint Gertrudis kapel in Geertruidenberg door idioten vernield De restanten van het kapelletje werden zondagmorgen met een kraanwagen van de gemeente Geertruidenberg afgevoerd. De paar toevallige passanten, waaronder ook de maker van de foto’s, waren flink aangeslagen. “Het was verschrikkelijk om te zien hoe de restanten met een grijper werden opgepakt. Het is helemaal kapot, helemaal vernield.” De fotograaf die zijn foto’s aan Omroep Brabant beschikbaar stelde, wil niet met naam worden genoemd. “Belangrijker is dat dit bekend wordt.” Sint Gertrudis kapel in Geertruidenberg door idioten vernield Jan van Gils van de Oudheidkundige kring Geertruydenberghe sluit zich daarbij aan. “Ik hoop dat ze dit lezen, of dat hun ouders dit zien of grootouders. Het zou ook heel stoer zijn als ze zich melden en bereid zijn om het kapelletje weer op te bouwen. Dan kan er nog sprake zijn van vergiffenis.” Sint Gertrudis kapel in Geertruidenberg door idioten vernield De enige meevaller lijkt te zijn dat het houten beeld van Getrudis van Nijvel, dat uit één stuk bestaat, nauwelijks lijkt beschadigd. Samen met de resten van de kapel is de vroeg-middeleeuwse heilige en abdis afgevoerd in de laadbak van de gemeentewerken Geertruidenberg. Sint Gertrudis kapel in Geertruidenberg door idioten vernield Behalve Geertruidenberg is Sint Getrudis van Nijvel ook beschermheilige van Bergen op Zoom en is er onder meer in Roosendaal een school naar haar vernoemd: het Gertrudis college. Verder staat er in Heerle een St Gertrudis van Nijvelkerk. Verder is Gertrudis van Nijvel de beschermheilige van ziekenhuizen en wordt ze aangeroepen tegen ratten en muizenplagen.