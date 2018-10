Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff domineren Grand Prix of Nations, maar geen goud voor Nederland

BUCHANAN - Motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hebben zondag niets minder dan huis gehouden bij de Grand Prix of Nations; het WK motorcross. De Brabanders wonnen onderling alle manches, maar toch was Nederland al na één race kansloos voor de eindzege. Brons was het maximaal haalbare.

Herlings kwam op het RedBud MX circuit in het Amerikaanse Michigan als koploper de eerste bocht door, maar vergaloppeerde zich even en moest in de achtervolging. Geluk bij een ongeluk was dat de Italiaan Antonio Cairoli pas echt onderuit ging en verdoemd was tot een inhaalrace.

Jorge Prado, een MX2-coureur uitkomend voor Spanje, reed ineens op kop en kon daar zelfs nog enige tijd van genieten voordat de Brabantse Bullet het welletjes vond, de kop pakte in Race 1 en die niet meer afstond.

"Ik maakte een klein foutje en moest in de achtervolging Het parcours was lastig vanwege alle regen die is gevallen, maar ik heb m'n race gewonnen en dat is alles wat telt", zei Herlings na afloop.

Waterloo voor Vlaanderen

Calvin Vlaanderen, de MX2-deelnemer in Race 1, verging het een stuk minder. Hij kampte met technische problemen én kreeg een steen tegen zijn oog, waardoor hij niet meer in actie kon komen. Dat betekende dat Nederland, in een wedstrijd waarin punten de doorslag geven en één slecht resultaat weggestreept kan worden, meteen kon fluiten naar een goede einduitslag.

Race 2

Glenn Coldenhoff uit Heesch, ook uitkomend komt uit voor Nederland, gaaf desondanks plankgas in Race 2. Hij pakte de kopstart en reed glansrijk naar de zege.

"Zonder Calvin aan de start verschijnen was zo ongelooflijk zonde", realiseerde Coldenhoff zich na afloop. "Ik heb alles gegeven, een goede start en een goede race. Het is ontzettend gaaf om hier te winnen."

Race 3

In Race 3 werd de Nederlandse hegemonie pas echt duidelijk. Na een slippertje van Herlings pakte Coldenhoff (27) al snel de leiding en die gaf de man uit Heesch niet meer weg. Herlings reed vlotjes naar plek twee en gezamenlijk reden ze onbedreigd naar de finish en de bronzen plak. Frankrijk pakte het goud voor de vijfde keer op rij, het zilver was voor Italië.

]]>