Militairen zoeken naar begraven drugs en geld in Helmonds bosgebied Militairen zoeken naar geld en drugs. (Foto: Danny van Schijndel)

HELMOND - In een bosgebied in de buurt van het Sjef de Kimpepad in Helmond lopen ongeveer dertig militairen rond met metaaldetectoren en honden. Ze zouden op zoek zijn naar geld en drugs.

Geschreven door Rebecca Seunis

Het zou gaan om een speciale eenheid die in het West-Afrikaanse Mali zocht naar bermbommen. De militairen zijn gespecialiseerd in het zoeken in omgewoelde grond. De zoektocht hangt samen met de grote drugsactie van maandag, waarbij zeven verdachten werden aangehouden na politie-invallen in het centrum van Helmond. Gebied afgezet

Het gebied is afgezet met een groot lint.